Inondations : Thierno Lô et Cie demandent des audits « techniques, fonciers et financiers »

Le parti de l’ancien ministre Thierno, l’Alliance pour la Paix et le Développement (APD), salue les mesures prises par le Président Macky SALL suite aux inondations notamment : Le Plan décennal de 767 milliards, 10 milliards dégagés pour soulager les populations malgré le contexte économique qui est déjà très dur avec la COVID. Mais, toutefois l’APD estime que même si les inondations découlent de phénomènes naturels, elles sont inhérentes aux activités humaines.

« Les Présidents Wade et Macky Sall, ont délégué des responsabilités et mis d’énormes moyens pour la gestion des inondations ce que nous saluons. Mais, nous demandons les audits techniques,fonciers et financiers de tous ces plans, de leur gestion de l’an 1 à 2020. C’est une exigence des populations et du principe de bonne gouvernance », selon les partisans de Thierno Lô.

L’Alliance pour la Paix et le Développement propose de ce fait quelques actions prioritaires: « Mettre en avant le pompage pour sortir les populations des eaux, les aider en vivres, assurer un cordon sanitaire pour éviter les maladies hivernales sans oublier la COVID; Retenir le schéma de la délocalisation ; faire la cartographie pour les futures évaluations et indemnisations ; instaurer le suivi-évaluation de toutes nos politiques publiques et de tous les projets et éviter la politisation des inondations car la misère des populations requiert plus de trouver des solution, de conjuguer nos énergies et par conséquent, il est indécent d’en faire de la récupération et un moyen de promotion personnelle et politique. »