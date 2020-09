Moustapha Diakhaté torpille la Mission d’information parlementaire sur le PDLI

En décidant de mettre en place une mission d’information sur le Plan décennal de lutte contre les inondations (PDLI), l’Assemblée remet, dangereusement, en cause la séparation des pouvoirs, principe fondateur de la République du Sénégal et court-circuite la demande d’une cession extraordinaire introduite par le groupe libéral pour auditionner plusieurs ministres concernés par les récentes inondations.

A partir de ce moment et au nom de la séparation des pouvoirs et par décence républicaine, l’Assemblée nationale doit s’abstenir de prendre une quelconque initiative concernant le PDLI après les instructions présidentielles au ministre en charge dudit Plan.

Au regard du communiqué publié à l’issue de la Réunion du Bureau de l’Assemblée nationale, il semble que cette demande a été rejetée. Pourtant, en plus de sa pertinence, elle s’inscrit, de surcroit, dans la pratique parlementaire de questions d’actualité au gouvernement abandonnée depuis la fin de la 12ème législature. Or une telle session est le meilleur cadre du débat démocratique pour édifier la Représentation nationale et les populations grâce à la couverture médiatique sur l’ampleur des dégâts et des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la catastrophe.