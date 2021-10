Scandale à l’IPRES…les retraités n’ont pas perçu les 5% d’augmentation depuis 2018

FAUSSES SOLUTIONS AUX VRAIS PROBLEMES DES RETRAITES

Il ne reste à la coalition ALAR ( And Loubeul Alalou Retraités yi) que le diner-débat et la soirée de gala au Méridien Président pour couronner leur démarche vile, tapageuse et indécente envers les retraités que la gestion calamiteuse, tortueuse et à la limite criminelle a plongés dans une précarité sans précédent dans les annales de la vie de l’IPRES depuis sa naissance en 1975 avec la loi 75/50

Suivant les pas des retraités qui dénoncent preuves à l’appui, les dérives graves et la mal gouvernance scandaleuse, accompagnés des mêmes qui n’ont pas le niveau de compréhension des enjeux, qui ont théorisé un PCA à vie à Thiès, annoncé une loi rectificative des finances qui n’est pas au rendez-vous encore, tenu un pseudo symposium de « remerciement et de soutien) à Saint Louis, viennent de tenir un déjeuner-débat pour répéter, le ventre plein ce que déplorent les retraités depuis fort longtemps ( avant pandémie) avec à la clé un mémorandum déposé chez le Président le 29 Avril 2021 accompagné de solutions et qui a été le déclencheur de la Conférence Sociale annoncée au Conseil des Ministres du 05 Mai 2021

C’est après ce copieux repas que le top management de l’IPRES et sa coalition reconnait que plus de la moitié des pensionnaires payés par Postfinances, 80.000 suivant leur propre estimation, éprouvent de réelles difficultés pour percevoir le fruit de tant d’années d’économies. Le reportage de la semaine dernière au niveau de la Poste de Pikine, un département concentrant un nombre assez important de retraités a eu un écho retentissant.

Pourtant cette situation dure depuis 2002, tenez-vous bien, soit près de 20 ans avec cette convention totalement illégale avec Postfinances, décriée par la Cour des Comptes depuis son rapport de 2014 qui avait demandé sa revue. Si on avait respecté cette recommandation, on n’en serait pas là aujourd’hui.

Comme la Conférence Sociale pointe à horizon, on entend même certains dirigeants d’associations prétexter de la pandémie pour expliquer leur sommeil profond face aux problèmes récurrents et perpétuels de leurs mandants

Alors leur remède pour chloroformer encore ceux qui croient à leurs délires, c’est inviter les retraités payés via Postfinances à se bancariser, et « envisager » comme ils disent le paiement par OM et Wave.

Quelle est la cohérence de débloquer depuis bientôt 2 ans des milliards pour confectionner à tous les pensionnaires des cartes biométriques sensées d’une part servir à atténuer les difficultés de retrait des pensions et d’autre part servir de preuve de vie et ensuite demander à une certaine catégorie de ces retraités de se bancariser ?

La cause de toute cette vaine agitation, qui devrait déboucher sur une audience avec le Président, coaché par le PCA est connue de tous les retraités dotés de raison et non préoccupés par des prébendes et l’argent facile gagné par la taille de la bouche. Mais le Président est le plus renseigné dans ce pays et dispose de documents probants et rapports sur la gestion pas du sobre et vertueuse de cette institution qui est menacée dans ses fondements

En ce qui concerne l’action sanitaire, toute leur litanie est un long tissu de contrevérités car c’est bien l’absence de fondement juridique qui est en cause et c’est bien expliqué dans le rapport de la Cour des Comptes 2014 page 58 et c’est ainsi que recommandation a été faite aux 2 ministères qui assurent la tutelle à la page 60 d’étudier les voies et moyens de donner un fondement juridique à l’action sanitaire des pensionnaires et de leurs ayant droits. Cela est-il difficile à faire depuis bientôt 10 ans pour une institution créée par une loi et ayant une direction juridique ? La réalité est toute autre et c’est cela la cause des pénuries de médicaments et de la prise en charge déficiente des retraités du pays

Depuis 2018, nous n’avons pas reçu les 5% annuels d’augmentations promises et la revalorisation des pensions est une doléance largement partagée ainsi que leurs paiements à bonne date

L’audit comptable, financier et immobilier de l’IPRES s’impose tellement la gabegie est inouïe rien qu’à lire les documents déjà disponibles dont le dernier en date est le Document de Programmation Budgétaire et Economique Triannuel qui est entre les mains du Président et que les membres de cette coalition doivent lire ou faire lire et expliquer s’ils n’ont pas le niveau de compréhension

Toute la délinquance et la cavalerie financière y sont contenues avec surtout l’ère de la titrisation qui n’est rien d’autre que du « soul boukii, souli boukii »

HONTE A VOUS, TTCHIMM ! !!

Salif N’diaye