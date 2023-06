Jaxaay : Des jeunes qui terrorisaient de présumés homos arrêtés

Un jeune du nom de A. B. Guèye a été déféré au parquet par la police de Jaxaay pour association de malfaiteurs, cyber harcèlement, vols multiples en réunion commis avec violences, collecte illicite de données à caractère personnel, menaces de diffusion de données à caractère personnel, chantage et séquestration. Le mis en cause et ses deux acolytes en fuite appâtaient de présumés homosexuels pour les inviter à une partie de jambes en l’air.

Et une fois sur les lieux du rendez-vous, A. B. Guèye et sa bande les tabassaient avant de les prendre en photos, renseigne L’As. Ensuite, ils appellent leurs victimes pour les menacer de diffuser les photos sur le net. Ce qui a poussé quatre présumés homosexuels à se rendre à la police de Jaxaay pour porter plainte contre A. B. Guèye et ses amis qui sont en fuite.