Jerusalema : des problèmes entre la chanteuse et le producteur

La chanson à succès Jerusalema de Master KG et Nomcebo Zikode a fait le tour du monde, au milieu de la pandémie du Coronaviru, et remporté d’énormes trophées. Elle cumule également plus de 418 millions de vues sur YouTube. Mais depuis quelque temps, cet énorme succès couve de graves dissensions qui pourraient bientôt exploser entre la chanteuse et le DJ-producteur. Car la chanteuse Nomcebo Zikode semble avoir été grugée.

Il n’y a quasiment que Master KG qui profite des retombées de la chanson à succès Jerusalema, récemment triple disque platine en Italie et disque diamant en France. Actuellement, le DJ fait ses tournées européennes sans sa collaboratrice Nomcebo Zikode. Cette dernière semble avoir été grugée. Les utilisateurs des médias sociaux sont furieux que Nomcebo Zikode semble avoir été remplacée par Zanda Zakuza pour la reprise de la chanson de Jerusalema.

Les fans de Nomcebo ont pris d’assaut les médias sociaux pour exprimer leur frustration face au fait que Zanda faisait le tour du monde au lieu de Nomcebo. « Je déteste ça parce que Master KG est de Limpopo maintenant, il est censé partager son succès avec un artiste vedette. L’un d’entre nous ne savait même pas qui elle était, Black Coffee a présenté de nombreux chanteurs, mais ne joue pas avec eux, et ne les mentionne pas lorsqu’il a remporté des prix. #Hands Off Nomcebo », a asséné Katmani.

« Est-ce que Master KG sait que sans cette voix, la voix de Nomcebo, nous n’allions pas écouter le morceau Jerusalema. Elle a donné vie à cette chanson #Hands Off Nomcebo », a indiqué Uncuthu Mazangwa. « Regardez la vidéo de Zanda jouant Jerusalema en France la semaine dernière, c’est tellement triste. Pourquoi Zanda au lieu de Nomcebo ? #Hands Off Nomcebo », a également commenté Kabzaleften.

Cependant, Kamo Marven, qui semble mieux connaître le secteur de la musique, a tenté d’expliquer la situation aux autres internautes. « Les gens disent que Nomcebo mérite de recevoir des parts de recettes de la chanson Jerusalema, vous ne savez certainement pas comment fonctionnent les choses. Nomcebo a été payée pour cette fonction, elle a réclamé un cachet et elle a été payée, la chanson appartient à Master KG !! », a-t-il expliqué.