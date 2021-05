Un jeune s’amuse sur Tik Tok avec un vrai pistolet…Il meurt sur le champ

Un jeune homme de 19 ans fait semblant de se suicider sur TikTok et se tue d’une balle dans la tête

Cette semaine, un jeune homme de 19 ans a voulu se filmer en train de faire semblant de se suicider pour publier ensuite la vidéo sur TikTok.

Pour ce faire, il a emprunté un pistolet à un ami.

Puis il a pointé le canon sur sa tempe et a tiré pensant que l’arme n’était pas chargée. Le coup de feu est parti et il est mort sur le coup.

«Le jeune homme a été tué sur le coup», a déploré Badshah Hazrat, un responsable de la police de la vallée de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan, où le drame s’est produit.

La vidéo n’a pas été publiée sur TikTok, mais a été diffusée parmi les amis du jeune homme.

«Cet homme était célèbre localement, et actif sur TikTok», a précisé Badshah Hazrat.

Hamidullah avait 8000 abonnés et posté plus de 600 vidéos. Le plus souvent des blagues à des proches, mais aussi en train de jouer au cricket, ou simplement raconter sa vie quotidienne.