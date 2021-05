Incroyable ! des soldats espagnols rejettent des migrants en mer (vidéo)

Une vidéo, publiée le 18 mai, sur les réseaux sociaux, montre des soldats espagnols qui jettent violemment des migrants qui tentent de s’accrocher aux rochers dans la mer.

La vidéo a été diffusée par le site d’information espagnol El Faro et a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Au moment où nous écrivons ces lignes, elle a été vue plus de 1 million de fois sur Twitter.

Cet extrait montre un traitement inhumain de la part des soldats espagnols qui maltraitent ces migrants qui sont arrivés à Sebta.

Images of Spanish soldiers beating migrants/refugees and throwing them into the sea on the Moroccan border. #EU #HumanRightspic.twitter.com/i5E634U1yi

— Josep Goded (@josepgoded) May 18, 2021