Football : Un joueur de Premier League condamné à 7 ans de prison

La chute est vertigineuse pour Richard Rufus. L’ancien joueur de football professionnel a été condamné à une peine de 7 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable par le Southwark Crown Court de fraude, de blanchiment d’argent et d’exercice d’une activité réglementée sans autorisation. Richard Rufus aurait ainsi escroqué plusieurs victimes, dont sa famille et ses amis, de près de 15 millions de livres sterling, soit 16,9 millions d’euros…

Après l’audience, le procureur Roger Makanjuola a fustigé les actes de Richard Rufus, qu’il qualifie « d’égoïste », car il aurait usé de son statut d’athlète professionnel et d’homme d’église pour tromper ses victimes : « Tout en réalisant ces énormes pertes, il a placé environ 2 millions de livres sterling sur ses comptes personnels, prétendument à des fins d’investissement, mais cette somme n’a jamais été transférée sur son compte commercial. Nous entamons maintenant une procédure de confiscation afin de récupérer ses gains mal acquis. »

D’après les informations rapportées par la BBC, l’ancien joueur, Richard Rufus prétendait être un courtier expérimenté en devises mais, il utilisait en fait l’argent de ses victimes pour rembourser ses investissements ratés dans un système pyramidal.

La police a déclaré que les relations et la loyauté entre Richard Rufus et ses amis avaient été brisées. Beaucoup d’entre eux ont souffert d’énormes difficultés financières et de problèmes de santé mentale après les faits qui se sont déroulés entre 2007 et 2010. L’analyse des finances de Richard Rufus montre que ce dernier consacrait la somme de 300 000 livres sterling uniquement pour subvenir à son style de vie, notamment pour des voyages, le financement de voitures, des restaurants et du shopping.

Joueur professionnel entre 1993 et 2004, Richard Rufus a effectué la totalité de sa carrière au club de Charlton Athletic, avec qui il compte plus de 300 matchs. Il a contribué à la promotion de son équipe en Premier League en 1998 en marquant un but, le premier de sa carrière, à la fin de la finale des barrages. En 2005, Richard Rufus est désigné comme étant le meilleur défenseur de Charlton par les supporters. S’il compte 6 sélections avec les moins de 21 ans de l’équipe d’Angleterre, Richard Rufus n’a jamais joué avec les « Three Lions ».

