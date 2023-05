Jour de procès : Adji Sarr prête…Sonko incertain

Le procès de l’affaire Sweet Beauty, renvoyé mardi 16 mai, est programmé ce 23 devant la chambre criminelle de Dakar. Les débats se dérouleront en audience spéciale sous la présidence du juge Moustapha Fall, le président du tribunal de grande instance, qui a pris la place de Hyppolite Ndèye, qui s’est dessaisi.

À quelques heures de l’ouverture du procès, la question de la présence ou non de Ousmane Sonko, principal accusé, se pose. D’après Les Échos et Le Quotidien, le président de Pastef était, jusqu’à hier, signalé à Ziguinchor, ville dont il est le maire et où il s’est installé depuis le 2 mai. Ces deux journaux informent que Sonko n’a pas franchi la porte de son domicile niché dans le quartier Nema Kadior et «protégé» par ses partisans qui, depuis quelques jours, y campent.

S’il ne se présente devant la chambre criminelle, le leader des Patriotes risque d’être jugé par contumace. Ce qui priverait ses avocats de la possibilité de le défendre, l’exposerait à la peine maximale en cas de culpabilité et le rendrait d’office inéligible pour la prochaine présidentielle.