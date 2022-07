Jour de scrutin : Macky Sall appelle à voter dans la sérénité

Le Président Macky Sall a accompli ce matin son devoir civique à Fatick.

Après avoir salué la maturité de la démocratie sénégalaise, le Chef de l’Etat a rappelé que « nous allons élire aujourd’hui la 14e législature, toutes les personnes qui avaient un rôle à jouer pour ces élections l’ont bien fait; en commençant par les partis politiques, ils ont fait leur campagne, des meetings, discuté avec les populations. Car seul le peuple a le dernier mot ».

Le Président Macky SALL invite les citoyens à voter dans la sérénité et « après avoir exercé son droit de vote, chacun doit aller vaquer tranquillement à ses occupations. La vie continue et la nation sénégalaise est toujours unie, forte et plus solidaire ».