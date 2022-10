Journée internationale de la fille : Le message de Mimi Touré

Ce 11 octobre est célébrée la journée internationale de la fille. Cette journée est consacrée à célébrer les voix et les capacités des filles, à défendre leurs droits. En ce jour symbolique, Aminata Touré a tenu à marquer l’évènement.

« A l’occasion de la Journée internationale de la fille, j’encourage toutes les filles du Sénégal et d’Afrique à poursuivre leurs rêves, j’engage les parents et tout particulièrement les pères à les soutenir et les protéger contre toutes les formes de violences et d’abus. L’Etat du Sénégal doit d’avantage investir dans leur éducation et formation afin qu’elles développent tous leurs potentiels. Allez les filles », écrit Mimi Touré dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru.