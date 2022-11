Journée Mondiale des Toilettes : Des Latrines pour 10 villages de Kolda

A la veille de la célébration de la Journée Mondiale des Toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre, l’entreprise I-CONS et l’UNICEF au Sénégal ont signé une convention de partenariat dont l’objectif est d’accroitre l’accès des populations riveraines des chantiers de l’entreprise I-CONS à des services d’hygiène et d’assainissement appropriés, et ce à travers la mise en œuvre de l’approche élargie de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés dans dix villages de la région de Kolda, dans le sud du Sénégal.

« Sans services d’assainissement de base, les gens n’ont d’autres choix que d’utiliser des latrines inadéquates ou de pratiquer la défécation à l’air libre, ce qui présente un risque pour la santé des communautés, et particulièrement celle des enfants » a déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal, à cette occasion.

« Un mauvais assainissement expose les enfants au risque de maladies infantiles et à la malnutrition qui peuvent avoir un impact sur leur développement général, leur apprentissage et, plus tard dans la vie, sur les opportunités économiques » a-t-elle poursuivi.

Il s’agira pour l’entreprise I-CONS non seulement de construire des latrines dans les villages ciblés mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène aux populations concernées, dans le but d’amener au moins 3.600 personnes à adopter ces bonnes pratiques. I-CONS contribuera par ailleurs à la formation de maçons aux métiers de l’assainissement rural, fournira les matériaux nécessaires et construira des doubles latrines ventilées dans les villages concernés.

« Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la stratégie RSE & Développement Durable de I-CONS, déclinée dans notre plan d’action 2022-2024, dont la finalité est de mettre en place avec des partenaires crédibles des projets structurants visant à contribuer à l’amélioration du bien-être des populations. I-CONS souhaite devenir une entreprise citoyenne, modèle en matière de RSE & DD selon notre vision d’entreprise » a indiqué Monsieur Tamsir Agne.

Au Sénégal, l’UNICEF travaille avec les entreprises privées, quelle que soit leur taille, dans le but d’identifier, de concevoir et mettre en œuvre des partenariats qui tirent parti des forces du secteur des entreprises au nom des enfants du Sénégal, en particulier les plus vulnérables.

« Ce partenariat avec I-CONS n’est que le début d’un chantier dans lequel l’UNICEF est hautement investi. Nous encourageons l’ensemble du secteur privé au Sénégal à nous rejoindre et à unir collectivement nos forces pour aider les enfants du Sénégal à survivre, à s’épanouir et à réaliser leur potentiel » a encore souligné Madame Danailov.

Introduit dans le pays en 2009, l’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) est une stratégie simple et extrêmement efficace qui repose sur un changement de comportement positif de la part des communautés convaincues que la défécation à l’air libre conduit à la contamination et à la maladie. L’ATPC apporte ce changement crucial pour mettre fin à la défécation à l’air libre.

Depuis le début du programme en 2009 à ce jour, environ 1,8 million de personnes issues de 4.300 villages ont abandonné la défécation à l’air libre dans le pays grâce à la stratégie ATPC. L’institutionnalisation de l’approche ATPC élargi – en travaillant avec d’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation, la nutrition, l’enregistrement des naissances et la protection sociale, a contribué à renforcer l’adhésion des communautés à l’approche. Avec l’appui de l’UNICEF, l’approche ATPC a été déclenchée dans plus de 6.000 des 11.000 villages ciblés dans le pays.

La Journée Mondiale des Toilettes, célébrée tous les ans depuis 2013, nous rappelle que dans le monde, 3,6 milliards de personnes vivent encore dans de mauvaises situations d’assainissement, qui dégradent leur santé et polluent leur environnement. Elle nous rappelle également qu’il nous faut résoudre cette crise pour atteindre l’Objectif de développement durable n°6 : assainissement et eau potable pour tous d’ici à 2030.

Source Unicef Sénégal