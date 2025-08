Journée nationale de l’arbre : l’ADES s’engage à planter 100 000 arbres

À l’occasion de la 42ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre, présidée ce dimanche par le Premier ministre Ousmane Sonko à Rao, dans la commune de Gandon, l’Alliance des Écologistes du Sénégal (ADES) a annoncé un ambitieux programme de reboisement : la plantation de 100 000 arbres à travers tout le pays.

Placée sous le thème « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable », cette édition met en lumière l’importance de restaurer les écosystèmes dégradés et de promouvoir des initiatives locales en faveur de l’environnement. Deux espèces ont été désignées comme arbres parrains : le baobab (Adansonia digitata), symbole national, et le manguier (Mangifera indica), représentant la richesse fruitière et l’autonomie alimentaire.

« L’arbre est un allié essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Il réduit les émissions de gaz à effet de serre, protège la biodiversité et apporte des bénéfices écologiques, économiques et sociaux », a rappelé l’ADES dans un communiqué.

Son président, Baye Salla Mar, a salué l’initiative des autorités et réaffirmé l’engagement de son organisation à participer activement à la préservation de l’environnement à travers ce programme de reboisement massif.