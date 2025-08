« Jubbanti Koom » : la République des Valeurs dénonce une mise en scène au lieu d’un vrai plan de redressement

Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs (CECAR) déplore la présentation publique du plan de redressement économique et social « Jubbanti Koom », tenue récemment au Grand Théâtre national, comme une mise en scène politique davantage qu’un acte de gouvernance responsable. Dans un contexte marqué par de graves défis économiques et sociaux, cette cérémonie, dominée par une logique de communication, n’a pas répondu aux attentes légitimes d’un pays en quête de cap clair et de vision rigoureuse.

Le document présenté manque cruellement d’adossement institutionnel. Il n’est ni intégré aux lois de finances, ni articulé à un cadre macroéconomique transparent. L’absence de rigueur formelle était flagrante : les supports visuels n’étaient que des captures d’écran de pages Microsoft Word, non mises en forme, traduisant un manque de sérieux et une légèreté inacceptable à ce niveau de responsabilité publique. Plus grave encore, aucune mesure vérifiable n’a été annoncée. Aucune date, aucun indicateur de performance, aucun responsable clairement désigné. Ce vide méthodologique remet en question la crédibilité même de la démarche gouvernementale.

Sur le fond, le plan repose sur des hypothèses jugées irréalistes par la République des Valeurs. L’annonce d’un financement de 5 667 milliards FCFA sur trois ans, sans création de dette ni augmentation d’impôts, échappe à toute logique budgétaire. Aucune prévision de croissance, d’inflation ou de recettes n’est venue étayer ce chiffre. Ce n’est pas une orientation, c’est une promesse déconnectée du réel. Le financement proposé, notamment à travers le flou concept de « recyclage d’actifs », suscite également des inquiétudes. En l’absence de précisions sur les actifs concernés et sans information préalable au Parlement, ce procédé ouvre la voie à des cessions opaques du patrimoine public.

La fiscalité annoncée, quant à elle, pèsera essentiellement sur les classes moyennes, les jeunes et les petites entreprises, alors que les grands bénéficiaires de l’optimisation fiscale échappent encore à toute réforme. La taxation des jeux en ligne, évoquée depuis des mois, ne fait que souligner cette inertie sélective. Rien, dans ce plan, ne semble répondre à une exigence réelle de justice fiscale.

Le Cercle des Cadres constate également un profond reniement des engagements de rupture portés par le parti au pouvoir. Les fonds politiques, dénoncés hier, sont aujourd’hui maintenus. Les conseils ministériels délocalisés, critiqués en leur temps, sont reconduits. Le train de vie de l’État reste inchangé. Aucun signal fort n’a été envoyé à une population qui attendait, sinon des miracles, au moins de la cohérence et de la sobriété.

Ce plan, mal préparé et mal présenté, n’est pas sans rappeler les erreurs tragiques observées dans d’autres pays. Le Venezuela et la Grèce, tous deux engagés dans des plans de redressement mal conçus, ont vu leurs économies s’effondrer, avec des conséquences humaines et sociales dramatiques. Ces précédents doivent servir d’avertissement. Une politique économique fondée sur l’improvisation ou l’idéologie, sans ancrage technique et sans gouvernance rigoureuse, court à l’échec.

Face à ce constat, le CECAR appelle à une refonte complète et urgente du plan « Jubbanti Koom ». Un redressement crédible ne peut s’opérer sans un cadre clair, un calendrier précis, des responsabilités identifiées et une évaluation indépendante. À cet égard, la République des Valeurs publiera régulièrement un reporting objectif des engagements non tenus par le gouvernement, afin que chaque citoyen puisse suivre, en toute transparence, la mise en œuvre des politiques publiques.

Pour le CECAR, le temps est venu de hisser le débat politique à la hauteur des exigences nationales. L’opposition doit être exigeante, utile et tournée vers les solutions. Un nouveau contrat social et politique est nécessaire, autour d’une vision partagée, coconstruite avec les citoyens, discutée au Parlement et évaluée dans le temps. La « Vision Sénégal 2050 » ne peut rester une promesse de papier : elle doit devenir un cap collectif, soutenu par des actes concrets et mesurables.

Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs réaffirme son engagement à œuvrer pour une gouvernance responsable, rigoureuse et profondément ancrée dans les attentes du peuple sénégalais.