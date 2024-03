Justice, éducation, santé et foncier…les grandes réformes de Boun Abdallah Dionne

Dans le cadre de la présidentielle du 24 mars 2024, la coalition politique « Dionne 2024 » dévoile son programme électoral, promettant des réformes ambitieuses et un changement significatif pour le pays. Dirigée par l’ancien premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, cette coalition a élaboré un programme détaillé couvrant un large éventail de domaines clés, allant de l’économie à l’éducation, en passant par la santé et l’environnement.

DÉCONCENTRATION DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Dionne 2024 se veut être une coalition de réforme. C’est en ce sens qu’il a entrepris de nombreuses réformes dans différents secteurs clés. Dans notre pays, se pose la question de l’efficacité de la justice. Le placement sous mandat de dépôt et la qualité de la prise en charge des mineurs sont un véritable problème. Mais Boun Abdallah Dionne semble avoir trouvé une solution face à la question judiciaire. L’ancien premier ministre, une fois élu, va procéder à la déconcentration de la Justice administrative avec des tribunaux administratifs régionaux et de la Justice financière (avec des chambres régionales financières).

Loin de s’en arrêter là, le candidat va aussi faire en sorte que les dossiers judiciaires soient traités le plus rapidement possible. Ce dit-il pour éviter les procédures longues et fastidieuses. Les prisons sénégalaises étant surpeuplées, Dionne va renforcer «l’existence des lieux de détention (construction, réfection et équipements adaptés) et favoriser des peines de substitution et des peines alternatives (utilité publique)». Mais aussi revoir le régime de la garde-à-vue pour faire de la liberté un principe fondamental.

RÉDUIRE LE COÛT DE L’ÉDUCATION

L’éducation occupe une place centrale dans les grandes réformes du président de la coalition Dionne 2024. Pour une éducation de qualité, l’ancien PM prévoit des mesures pour réduire les coûts directs et indirects pour les familles. Mieux, il va «initier et mettre en œuvre des politiques innovantes et efficaces pour réduire considérablement les coûts des soins de santé et de la nourriture, trop chers pour certaines familles». Avec l’éducation dite précoce, il compte développer des programmes d’éducation préscolaire afin d’assurer une base solide dès le plus jeune âge, ce qui favorise la réussite à terme des élèves.

De l’éducation des filles en passant par de bons infrastructures, Mahammed Boun Abdallah Dionne ne compte pas lésiner sur les moyens afin d’assurer aux jeunes une éducation de qualité. La réforme foncière fait aussi partie de son programme. Pour régler une bonne fois pour toute les conflits fonciers et permettre à tous de bénéficier de la terre, l’homme a déjà concocté sa propre recette.

UNE RÉFORME FONCIÈRE PROFONDE ET TRANSPARENTE

Pour surmonter ces défis, Dionne prévoit «une réforme foncière profonde et transparente». Celle-ci devrait inclure l’immatriculation des terres par l’Etat, suivie d’une cession à la collectivité territoriale. Cette dernière, selon cette coalition, devient actionnaire d’une société formée avec l’investisseur, les bénéfices devant être utilisés pour des infrastructures socio-économiques. La liquidation de la société va permettre à la collectivité territoriale de récupérer la terre.

Le plan d’actions proposé par Dionne comprend une réforme transparente et inclusive de la législation foncière, la résorption du gap entre la loi sur le domaine national et le régime foncier traditionnel, la détermination des limites physiques des collectivités territoriales, l’élimination des risques de conflit foncier, la création d’un système foncier d’information, et l’établissement d’un partenariat entre les populations, les collectivités territoriales et les investisseurs sous l’arbitrage de l’Etat. L’objectif visé par Dionne est de favoriser un partenariat gagnant-gagnant, avec la récupération des réserves foncières par les collectivités territoriales en cas de liquidation des sociétés implantées.

RÉFORMER LE SECTEUR SANITAIRE

Selon le candidat à la présidentielle, la réforme du secteur hospitalier est jugée nécessaire. Ce, dit-il, pour garantir des soins de qualité accessibles à tous, indépendamment de la catégorie sociale. Tout en maintenant le soutien financier de l’Etat et des Collectivités locales aux hôpitaux publics. Cette réforme dans le secteur de la santé vise à éviter la privatisation de la santé. Mais aussi à renforcer la gestion des structures hospitalières, en replaçant le personnel hospitalier au coeur du dispositif via un statut adapté, et en permettant la coopération inter-hospitalière, régionale et internationale, avec l’autorisation d’établissements hospitaliers privés sous certaines conditions

Aliou Ngom pour Xibaaru