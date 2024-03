Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 mars 2024 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier Ministre M. Sidiki Kaba nommé le 06 mars 2024.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, félicité et encouragé les ministres reconduits et les ministres entrants du Gouvernement resserré mis en place le vendredi 08 mars 2024.

Le Président de la République a également rappelé aux ministres l’importance institutionnelle du Gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la Politique de la nation qu’il a déterminée.

En outre, le Chef de l’Etat a rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l’institution gouvernementale, avant de les inviter à cultiver, à chaque instant, les valeurs de la République, dont la loyauté reste le fondement.

Dans ce contexte électoral, le Président de la République a demandé au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement d’assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre, dans la diligence et l’efficacité, en rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP III du Plan Sénégal Emergent (PSE) et aux orientations fixées.

Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre de veiller avec les membres du Gouvernement au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale.

Poursuivant sa communication sur l’avènement du ramadan et la veille stratégique sur les prix et la disponibilité des produits, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumah Islamique en ce début du mois béni de Ramadan.

En cette période de prières et de ferveur religieuse, le Chef de l’Etat a prié pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité dans la solidarité.

Le Président de la République a également demandé au Gouvernement, notamment au Ministre en charge du Commerce et de la Consommation, de veiller à l’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels à des prix accessibles aux consommateurs.

Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs, ce 15 mars, pour féliciter les personnes et associations qui travaillent aux côtés de l’Etat, afin d’améliorer la protection des consommateurs et la qualité des produits mis à la consommation.

Revenant sur l’émergence du pôle urbain de Diamniadio et la maitrise stratégique de son aménagement et de son habitat, le Président de la République s’est félicité du lancement le jeudi 07 mars, des travaux du projet «Diamond Green City», qui vont consolider la vocation de Diamniadio dans la transformation de l’espace urbain et le déploiement du programme 100.000 logements.

Dans cette perspective, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République et au Délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, de finaliser un livre-bilan des projets publics et privés réalisés durant ces dix (10) années au niveau du Pôle urbain de Diamniadio.

Le Président de la République a, également, rappelé au Ministre des Collectivités territoriales, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et au Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République et au Délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, de finaliser le nouveau statut administratif du Pôle urbain de Diamniadio.

Abordant la relance et le développement de l’artisanat national, le Chef de l’Etat a remercié et félicité les artisans du Sénégal, tous corps de métier confondus, pour leur savoir-faire et leurs efforts significatifs dans le cadre de l’émergence du Sénégal, suite à l’audience qu’il a accordée ce 12 mars 2024 à une délégation de l’Union nationale des Chambres des métiers du Sénégal.

Le Président de la République a demandé au Premier Ministre et aux Ministres en charge des Finances, de l’Artisanat et du Commerce, ainsi qu’à l’ensemble des dispositifs d’encadrement et de financement de l’Etat (APDA, 3FPT, DER/FJ, FONGIP…) de renforcer les ressources destinées aux acteurs du secteur, en vue d’accroitre la contribution de l’Artisanat : (i) au développement de l’apprentissage et de l’insertion des jeunes ; (ii) à la création de richesses et d’emplois sur l’étendue du territoire national.

Le Chef de l’Etat a, en outre, invité le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Formation professionnelle à présenter la situation d’exécution globale et les perspectives du Projet sur l’Amélioration de l’Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non- formel (PEJA).

Le Président de la République a souligné, par ailleurs, l’urgence de poursuivre les actions de modernisation des Chambres des métiers et des espaces de production et de commercialisation des produits artisanaux dans les régions avec l’évolution vers la création de zones de productions artisanales régionales et départementales (ZOPAR et ZOPAD).

Le Chef de l’Etat a également demandé au Premier Ministre d’examiner les voies et moyens de consacrer une journée dédiée à l’Artisanat pour célébrer le talent et le savoir-faire de nos artisans.

Enfin, le Chef de l’Etat a demandé la mise en place rapide d’un Fonds de Financement de l’Artisanat (2FA) et de soutenir, à travers un Accord-cadre consensuel, l’implication notable des artisans dans la territorialisation de l’exécution de la commande publique en ce qui concerne les tenues scolaires, les table-bancs et le mobilier de bureau des structures publiques.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat est revenu sur les sujets suivants :

le vote de la loi d’amnistie, l’apaisement et la stabilité nationale, en demandant au Gouvernement de procéder sans délais, à l’application de la loi portant amnistie dès sa promulgation, pour la consolidation de notre volonté commune de réconciliation nationale, indispensable à l’accélération de la marche résolue du Sénégal vers l’émergence ;

la consolidation de la paix et le développement durable de la région naturelle de Casamance, en demandant au Gouvernement d’accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance, notamment l’accélération de la finalisation de la RN4 (route Sénoba–Ziguinchor), la réalisation d’infrastructures socioéconomiques de base (routes, pistes, écoles, structures sanitaires), dans certaines zones et d’appuyer la réinsertion sociale des populations de retour dans leurs localités.

A cet effet, le Président de la République a réitéré ses instructions relatives à la reprise, courant mars 2024, des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor, ainsi que sa détermination constante à œuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Dans sa communication, le Premier Ministre a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’Etat pour la confiance qu’il a voulu placer en sa personne pour conduire l’action gouvernementale. Le Premier Ministre a également félicité l’ensemble des ministres qui ont bénéficié de la confiance du Président de la République.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide 2023/2024, la campagne de contre saison froide 2023/2024, les exportations de produits horticoles et le matériel agricole ;

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :