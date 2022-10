Kanye West n’est plus milliardaire…il perd les

La débâcle Kanye West se poursuit. Le rappeur américain qui multiplie les frasques depuis quelques semaines et qui est notamment accusé d’antisémitisme n’est depuis ce mardi plus un milliardaire. Jusqu’au début de cette semaine, l’auteur de POWER et de Stronger était selon Forbes une des plus grandes fortunes du show business mondial.

Avec un patrimoine estimé à près de 2 milliards de dollars, Kanye West faisait partie de la douzaine de célébrités milliardaires en dollars derrière George Lucas (10 milliards de dollars), Steven Speilberg (8 milliards) mais devant Rihanna (1,7 milliard), Jay-Z (1,3 milliard), Paul McCartney (1,2 milliard) ou encore JK Rowling (1 milliard)…

Mais depuis quelques jours, Kanye West qui se fait désormais appeler « Ye » a vu la maison de couture de luxe Balenciaga, le géant du textile Gap et plus récemment Adidas mettre fin à leur relation commerciale avec lui.

Adidas chute en Bourse

Des pertes qui ont entamé la fortune de Kanye West, ou du moins la « valeur nette » pour reprendre la terminologie de Forbes, d’environ 1,5 milliard de dollars.

« La valeur de 1,5 milliard de dollars de l’accord avec Adidas a été calculée à partir d’un multiple des bénéfices annuels, explique le média américain. Sur la base d’entretiens avec des experts de l’industrie, Forbes avait considéré que les redevances que Ye recevait d’Adidas étaient similaires aux redevances des catalogues de musique ou des résidus de films. »

Kanye West était en contrat avec Adidas depuis 2013 avec sa gamme de produits de sport Yeezy. Royal Bank of Canada estime dans une note les revenus annuels issus de cette marque entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d’euros par an. Selon une autre source, la banque d’investissement Cowen, les ventes de Yeezy représentent entre 4 et 8% des ventes d’Adidas, soit entre 850 millions et 1,7 milliard de dollars.

Une perte de revenu non négligeable pour l’équipementier allemand qui a chuté en Bourse ce mardi et un effondrement de la valeur nette du patrimoine du chanteur. Forbes l’estime désormais à 400 millions de dollars grâce à son patrimoine immobilier, la valeur de son catalogue de musique ainsi qu’une participation de 5% dans la marque de vêtements Skims de son ex-compagne Kim Kardashian.

Kanye West plus milliardaire? Le sulfureux chanteur ne l’entendra certainement pas de cette oreille. Comme Donald Trump, le rappeur américain estime depuis des années que Forbes sous-estime sa fortune. En 2020, il avait écrit au magazine américain pour se plaindre de son traitement estimant que sa fortune était selon lui de 3,3 milliards de dollars et non de 1,3 milliard comme Forbes le calculait à l’époque. Bis repetita cette année avec une estimation de son patrimoine par le chanteur de 7 milliards de dollars, soit plus du triple de celui de Forbes.

Selon les calculs de l'artiste, son contrat avec