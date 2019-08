Bara Gaye Maire de Yeumbeul Sud, membre du secrétariat national du PDS qui était l’invité de Aïssatou Diop Fall dans l’émission Face2Face de la TFM, a comparé Karim Wade au Général De Gaule : « Même si Karim Wade n’a jamais gagné une élection, sa légitimité est toujours de mise car contrairement aux allégations des uns et des autres, Karim Wade agit en toute simplicité et courage. Il est le seul parmi les 25 dignitaires de l’ancien régime à endurer 3 ans et demi en prison. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l’exil forcé après avoir pris toutes les dispositions pour le faire partir. Karim reconnait qu’il fait partie du PDS. Le général de Gaulle a libéré la France hors du pays. Il faut demander à Macky Sall pourquoi Karim Wade ne peut pas revenir au Sénégal. Il a conduit des mains de maîtres le système de parrainage à 9000 km d’ici…En rapport avec Karim, les responsables ont géré le processus du parrainage. Même s’il a supporté les conditions carcérales, il a peur de revenir car il est contraint par contrainte par corps. Le fait de rester ou de partir d’un parti est un choix personnel. Et les gens qui ont peur de lui pour l’avoir exilé savent que la capitale sympathie de Karim Wade ne souffre d’aucune ambiguïté

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn