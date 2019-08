Macky doit libérer Adama Gaye

Bara Gaye Maire de Yeumbeul Sud, membre du secrétariat national du PDS, était l’invité de Aïssatou Diop Fall dans l’émission Face2Face de la TFM a demandé la libération de Adama Gaye : « C’est inélégant de mettre quelqu’un en prison qui ne reste qu’au Sénégal. Quand on est président, il faut avoir un esprit de dépassement, il faut éradiquer l’article 80 et autre offense aux chef de l’État.Il faut libérer Adama Gaye. La faute à nous tous, il faut régler le problème de santé et éviter les évacuations sanitaires. Je suis totalement en phase sur le suffrage universel direct et le bulletin unique que le PDS avait théorisé »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn