Karim Wade rate son retour…voici ses 5 grosses erreurs

Karim Wade absent du territoire national depuis 2016 a-t-il la nostalgie du pays ou est-il assoiffé de pouvoir ? Son discours du 1er janvier 2024 à la Nation, était vu comme un retour du candidat du PDS que les Sénégalais n’avaient pas entendu parler depuis plusieurs années. Ce retour devait être grandiose. Mais le résident de Doha a accumulé des erreurs tout au long de son discours pendant lequel il était figé comme un mannequin de magasin noyé dans une couleur bleue trop envahissante. Karim Wade est-il rattrapé par son excès de confiance et son égo démesuré de fils de président ? Voici les 5 grosses erreurs du fils de Wade

Karim qui vit dans son « exil doré » au Qatar, ne maîtrise rien de la situation politique nationale. Karim Wade est coupé des réalités du peuple sénégalais. Voilà pourquoi, il a des difficultés pour communiquer avec le peuple sénégalais. Le fils de l’ancien Président de la République loin du Sénégal avant que son père ne soit investi à la magistrature de ce pays, avait fait subitement irruption sur la scène politique nationale, devenant ainsi un acteur politique national. C’était lui à l’époque qui faisait et défaisait. Il était le roi.

Karim qui vit en exil au Qatar après qu’il ait été gracié par le Président de la République du reste de sa peine de prison après sa condamnation à 5 ans de prison par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) revient sur le devant de la scène après avoir bénéficié du vote de la loi qui réhabilite certains condamnés. Et pour son retour sur la scène politique, Karim Wade a choisi de s’adresser aux Sénégal par un discours sur les réseaux sociaux retransmis par certains sites en ligne et des télés.

Mais lors de cette rentrée politique à distance, Karim Wade a commis 5 grosses erreurs et xibaaru les liste.

La première erreur c’est le plateau virtuel sur lequel se présente Karim. Regardez bien vidéo (ci-dessous) du discours de Karim Wade. Tout est irréel. Regardez le pupitre. Il est généré par une intelligence artificielle. Le logo du candidat est aussi virtuel. Il a été généré par une intelligence artificielle. Et le plus irrespectueux, c’est le drapeau du Sénégal. Un drapeau virtuel. En fait Karim Wade est seul dans une pièce et tout le reste est généré par une intelligence artificielle.

La seconde erreur, c’est que Dans son discours, Karim Wade n’a émis aucune critique à l’encontre du régime qu’il dit combattre. Pas un mot sur Macky et aucune allusion à la gouvernance de Macky, les fonds covid, etc…Karim Wade a soigneusement évité de parler de ces sujets. Il s’est montré frileux par rapport à ces questions en évitant de les évoquer tout au long de son discours adressé à la nation.

La troisième erreur de Karim Wade, c’est qu’il n’a pas évoqué son retour. Il n’a rien dit sur la date de son retour au Sénégal. Un grand flou sur le retour. Ce qui montre que même s’il a déposé son dossier de candidature à l’élection présidentielle de février 2024, Karim Wade laisse parfois l’impression qu’il ne sera pas de la scène politique nationale à l’occasion de la campagne électorale. Karim Wade a choisi de baisser les bras avant même le top d’envoi de la campagne électorale.

La quatrième erreur de Karim Wade est dans sa première phrase : « Il y a plus de 7 ans, j’ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal » …dit-il à la 18ème seconde de son discours qui a fait 13mn 56 s. La terre natale est la terre ou l’on est né. Karim Wade est né à Paris le 1er septembre 1968. Karim Wade aurait dû simplement dire « j’ai été contraint de quitter mon pays ».

Pourquoi Karim Wade dans sa stratégie de communication choisit délibérément dans un discours où il veut marquer son retour et se faire distinguer, sortir une aussi grosse bourde. Karim Wade né à Paris, dit que le Sénégal est sa terre natale. De qui se moque-t-il en soutenant une telle déclaration. Karim Wade montre son visage qui est de chercher à leurrer le peuple sénégalais.

Et la cinquième et dernière erreur de Karim Wade, c’est qu’il n’a pas fait le discours en wolof montrant toujours que la langue nationale reste une grosse inconnue. Karim ne comprend aucune langue de sa « terre natale ». Karim Wade ne connait rien des réalités du Sénégal et, à chaque fois qu’il ouvre sa bouche c’est pour le prouver. Ce qui l’avait poussé à une déconvenue lorsqu’il avait voulu briguer le portefeuille de maire de Dakar lors des élections locales de 2019.

Son père à l’époque Président de la République qui voulait en faire son dauphin et qui venait de subir un désaveu, après l’avoir nommé ministre du ciel et de la terre de par le pouvoir qui lui était conféré, avait même été obligé de revoir ses plans. Il avait alors choisi de faire passer un projet de loi pour faire voter un ticket élisant le Président et le Vice-Président. Ce qui aurait permis si ce projet de loi, était passé de faire de Karim Wade son successeur d’autant qu’il avait prévu en même temps de faire sauter le verrou du quart bloquant.

Me Abdoulaye Wade avait tenté d’ouvrir le boulevard qui allait mener son fils à sa succession. Seulement, il avait subi un désaveu populaire. Son fils Karim Wade est coupé des réalités du peuple. Et voilà que ce dernier, alors qu’il se trouve longuement exilé au Qatar, se permet d’adresser un discours trompeur au peuple.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn