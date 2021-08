Karim Wade…son gros deal avec le Palais enfin découvert

Que fait-il encore au Qatar ? La présence prolongée de Karim Wade dans cet émirat arabe depuis 5 ans doit faire l’objet d’une étude approfondie en sciences politiques. Il aurait été en France, en exil politique, cela aurait plus d’échos que sa présence dans un hôtel perdu dans le désert. Comme si Karim Wade cherchait à s’opposer dans le silence et l’inaction…Ce qui n’existe dans aucun lexique politique. Mais par contre l’absence prolongé de Karim au Sénégal peut cacher un jeu dangereux avec le locataire du Palais…

Karim Wade a pris un avion en 2016 et s’est installé au Qatar. Il se dit en exil « forcé » et empêché par les autorités sénégalaises de rentrer dans son pays. Mais qu’attend-il depuis lors pour faire un tapage médiatique sur son exil forcé ? Pourquoi ne se rend-il pas à Paris ou à Londres où se trouvent de grands médias toujours prompts à rendre visibles les activités des persécutés politiques ? Karim Wade préfère rester à Doha où il est totalement invisible.

Les photos de Karim Wade sont rares. Les derniers clichés de Karim Wade datent du dépôt de son dossier pour l’obtention de sa carte d’identité à l’ambassade du Sénégal au Koweit. C’était le 16 avril 2018…On l’avait vu dans une forme superbe ; il avait pris de l’embonpoint et était différent du Karim svelte que l’on voyait à Dakar. Et quand xibaaru qualifiait l’exil de Karim Wade de « doré » et de se prélasser dans un lit douillet, les karimistes nous traitaient de méchant.

Une internaute du nom de A.Gueye écrivait ceci en réponse à l’article de xibaaru qui soupçonnait Karim d’être dans un lit douillet de l’hôtel Sheraton de Doha : « C’est d’être de mauvaise foi de parler de lieu douillet, vous êtes sûrement auprès de votre famille et dans votre Pays natal, lui n’a pas cette chance, toujours privé de son identité de sa famille de ses sympathisants, il lutte continuellement pour y remédier tout en aidant son Pays comme il l’a déjà fait bien au début du Covid ».

Karim Wade dans le secret de Macky…un jeu dangereux

Aujourd’hui, xibaaru va plus loin en accusant Karim Wade de jouer un jeu dangereux avec Macky Sall…dans le but d’obtenir sa réhabilitation politique et pourquoi pas sa réintégration dans le sillage politique du locataire du Palais en vue d’une transition future. Le silence et l’inaction de Karim peuvent se justifier par le deal qu’il entretient avec Macky. Tout comme Idrissa Seck avait trompé les 899.556 électeurs qui avaient voté pour lui lors de la présidentielle de 2019 en discutant au téléphone avec Macky avant de le rejoindre en 2020.

Selon nos sources, « Karim Wade se tait et vide le parti PDS de tous ses ténors avant d’offrir le parti à Macky » tout comme le Rewmi d’Idrissa Seck qui est aujourd’hui à la merci de Macky Sall ». Karim Wade s’apprêterait à rentrer en héros au Sénégal mais avec la mission de valider le troisième mandat de Macky Sall en 2024. Et toujours selon nos sources, les élections Législatives de 2022 offrirait le strapontin de l’Assemblée nationale à Idrissa Seck. Mais la surprise de taille de l’après élection de 2022 verrait le retour de la primature avec un premier ministre nommé…Karim Wade.

