Kédougou : la police saisit des médicaments de contrebande d’une valeur de plus de 6,3 millions de FCFA

Les éléments de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kédougou ont réalisé une importante saisie de médicaments de contrebande, estimée à 6 366 341 FCFA, lors d’une opération menée le 3 juillet 2026.

L’intervention a permis l’interpellation d’un individu soupçonné de contrebande et de vente illicite de produits pharmaceutiques. Le suspect a été arrêté à la gare routière de Kédougou alors qu’il transportait quatre valises dissimulées dans de grands sacs de voyage.

L’inventaire de la cargaison, effectué en présence du mis en cause et avec l’assistance d’un pharmacien, a mis au jour un important lot de médicaments composé notamment d’antibiotiques, d’antipyrétiques, d’antispasmodiques et d’autres produits pharmaceutiques.

Parmi les médicaments saisis figurent 571 boîtes de Synergon, 246 boîtes de Collyre Bleu Laiter, 221 boîtes de Spasfon, 208 boîtes de Biafine, ainsi que des médicaments soumis à un contrôle strict, dont 91 boîtes de Klipal Codéine et 127 boîtes de Tramagen.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le convoyeur a déclaré avoir reçu les médicaments d’un tiers. Il aurait été chargé de les acheminer clandestinement vers un pays frontalier afin de les remettre à un destinataire final.

Le parquet a ouvert une enquête afin d’identifier les différents acteurs impliqués dans ce réseau présumé de trafic transfrontalier de médicaments et de déterminer l’étendue de ses activités.