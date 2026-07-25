Serigne Guèye Diop : « Le nouveau parti vise à garantir la stabilité politique autour du Président »

À l’occasion de l’Assemblée générale constitutive organisée ce samedi pour lancer le nouveau parti de la majorité présidentielle, le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, a exposé les motivations qui sous-tendent la création de cette nouvelle formation politique.

Selon lui, le Sénégal dispose d’importants atouts, notamment ses ressources gazières et pétrolières, ainsi que son potentiel agricole. Toutefois, il estime que leur valorisation passe avant tout par un climat de stabilité politique.

« Pour obtenir des résultats durables en matière de développement, un pays a besoin de paix, de sérénité et d’une organisation politique forte. C’est dans cette logique que nous voulons doter le Président Bassirou Diomaye Faye d’un véritable parti, et non plus d’une simple coalition de formations politiques », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que cette nouvelle structure aura pour mission d’accompagner le chef de l’État lors des prochaines échéances électorales et de renforcer sa capacité d’action. L’ambition est notamment de lui assurer une majorité solide à l’Assemblée nationale, un gouvernement stable et un ancrage territorial à travers des élus locaux partageant le même projet politique.

Serigne Guèye Diop a également indiqué que les partis et mouvements membres de la coalition sont appelés à fusionner au sein de cette nouvelle entité politique. Après la présentation officielle de son nom, un congrès est prévu au mois de novembre afin de poursuivre la structuration du parti.