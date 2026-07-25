Lancement de « Kiiraay Les Patriotes Républicains » : Aminata Touré annonce des centaines de ralliements

À l’occasion de la cérémonie de lancement du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye, dénommé « Kiiraay Les Patriotes Républicains », Aminata Touré, superviseure de la Coalition Diomaye Président, a fait état d’une importante vague d’adhésions.

Prenant la parole ce samedi, elle a indiqué que 437 organisations politiques, partis et mouvements, ainsi que 346 maires issus de différentes localités du Sénégal, ont décidé de rejoindre cette nouvelle formation politique.

Selon Aminata Touré, cette dynamique traduit une volonté de bâtir un parti solide, fondé sur la cohésion et le soutien au projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Elle a insisté sur la nécessité de privilégier l’unité afin de mieux relever les défis politiques et de préparer les prochaines échéances électorales.

La responsable de la coalition a également dévoilé les ambitions électorales du nouveau parti. Elle a affirmé que l’objectif est de conquérir la majorité des collectivités territoriales lors des élections locales prévues en 2027, avec la volonté de remporter près de 80 % des communes du pays.