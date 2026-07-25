Me Abdoulaye Tine : « La coalition Diomaye Président entre dans une nouvelle phase de son histoire »

À l’occasion de la cérémonie de lancement du nouveau parti de la majorité présidentielle, organisée ce samedi 25 juillet 2026, Me Abdoulaye Tine est revenu sur le parcours de la coalition Diomaye Président et les raisons qui ont conduit à sa transformation en une formation politique pérenne.

S’exprimant devant les responsables de la coalition, des membres du gouvernement, des militants et de nombreux sympathisants, il a rappelé que la coalition était née de la volonté de porter un projet fondé sur la justice, la souveraineté, la bonne gouvernance et le développement du Sénégal. Selon lui, ce mouvement a toujours dépassé le simple cadre d’une alliance électorale pour incarner une véritable dynamique populaire.

Évoquant l’élection présidentielle de 2024, Me Abdoulaye Tine a salué la mobilisation des citoyens qui a permis, selon lui, l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême dès le premier tour. Il a rendu hommage à l’engagement des jeunes, des femmes, des travailleurs, des agriculteurs, des pêcheurs et de l’ensemble des militants qui ont soutenu ce projet politique.

Pour l’ancien coordonnateur de la coalition, cette victoire électorale ne constituait toutefois qu’un point de départ. Il a estimé que le véritable défi réside désormais dans la concrétisation des engagements pris devant les Sénégalais, ce qui nécessite une organisation politique structurée, durable et capable d’accompagner les réformes engagées.

Me Abdoulaye Tine est également revenu sur les différentes étapes ayant conduit à la création du nouveau parti. Il a notamment cité la lettre de mission du 11 novembre 2025, qui a lancé le processus de restructuration de la coalition, ainsi que l’Assemblée générale du 7 mars 2026, au cours de laquelle les bases organisationnelles de la future formation ont été définies à travers l’élaboration de projets de statuts, d’un règlement intérieur et de principes reposant notamment sur l’éthique, la transparence, le patriotisme, le souverainisme et le panafricanisme.

Il a indiqué que ces textes ont ensuite été revus et enrichis lors d’une nouvelle rencontre tenue récemment, afin de finaliser l’architecture du parti avant son lancement officiel.

Selon Me Abdoulaye Tine, cette cérémonie marque l’ouverture d’une nouvelle étape politique avec l’officialisation d’une formation appelée à accompagner durablement l’action du président Bassirou Diomaye Faye. Il a précisé que le dévoilement du nom du parti serait suivi d’un vaste travail d’implantation sur l’ensemble du territoire national.

Il a invité les militants et responsables à poursuivre leurs efforts de mobilisation à la base, estimant que la réussite du projet dépendra de son enracinement dans les communes, les départements, les régions ainsi que dans les différents espaces de vie des populations. Il a insisté sur le fait que la construction du parti se fera progressivement, grâce à l’engagement quotidien de ses militants sur le terrain.