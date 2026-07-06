Pastef : Khouraichi Thiam dénonce son exclusion de groupes WhatsApp du MONCAP

Khouraichi Thiam a exprimé publiquement son incompréhension après avoir été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du MONCAP, affirmant n’avoir reçu ni appel, ni explication, ni message de courtoisie pour justifier cette décision.

Dans une déclaration, le militant affirme que son engagement politique « ne dépend pas d’un groupe WhatsApp », mais repose avant tout sur ses convictions, son parcours et les sacrifices consentis au service de son idéal. Selon lui, les faits et l’histoire témoigneront toujours de la sincérité de son engagement.

Khouraichi Thiam indique avoir constaté récemment son retrait de plusieurs groupes de communication du MONCAP, une décision qu’il attribue à Khady Diène Gaye. Il s’interroge sur les motivations de cette mesure et demande à connaître la faute qui lui serait reprochée.

Le militant évoque notamment sa participation à une invitation de Fifi Diakhaté, membre du Directoire du MONCAP, estimant que si cette présence est à l’origine de son exclusion, il n’hésiterait pas à refaire le même choix. Il soutient que l’engagement politique doit être guidé par le service de la nation plutôt que par des considérations personnelles.

Rappelant son parcours au sein de PASTEF et du MONCAP, Khouraichi Thiam affirme avoir consacré son temps, son énergie et ses ressources à défendre les idéaux du parti, à promouvoir sa vision et à participer aux différentes activités, sans jamais rechercher de privilège. Il souligne avoir toujours respecté les orientations et assumé ses responsabilités avec loyauté et constance.

Il estime que cette mise à l’écart constitue une profonde déception et considère qu’elle est contraire aux valeurs de dialogue, de solidarité, de fraternité militante et de respect qui devraient, selon lui, guider le fonctionnement du mouvement.

« Il ne s’agit pas simplement de groupes WhatsApp ; il s’agit du respect dû à chaque militant qui donne de lui-même avec sincérité pour une cause commune », fait-il valoir.

Khouraichi Thiam réaffirme que son engagement politique demeure intact. Tout en disant ne réclamer ni privilège ni traitement de faveur, il appelle au respect de tous les militants et plaide pour un fonctionnement fondé sur l’écoute, le dialogue, la transparence et le respect mutuel, plutôt que sur « l’exclusion ou des décisions unilatérales ».