Thiès : Un violeur et cambrioleur arrêté après une agression

Le Poste de Police de Nguinth (Thiès) a procédé au démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans une affaire de vol aggravé, de viol et de recel. Deux individus ont été interpellés à l’issue d’une enquête menée à la suite d’une plainte déposée par une mère de famille.

Les faits remontent à la nuit du 23 juin 2026, dans le quartier Thiapong. Selon les déclarations de la victime, un individu se serait introduit vers 3 heures du matin dans son domicile en escaladant le mur d’enceinte.

Seule avec ses enfants mineurs, elle aurait été agressée par un homme armé d’un couteau et muni d’une lampe torche. Entièrement nu et le visage dissimulé, le suspect l’aurait violée sous la menace avant de l’éblouir avec sa lampe afin d’empêcher son identification. Il aurait ensuite pris la fuite avec le téléphone portable de la victime.

Saisie de l’affaire, la police a exploité les images des caméras de surveillance installées dans le voisinage. Les investigations ont conduit à l’interpellation d’un vendeur de friperie domicilié à Nguinth.

Lors d’une séance d’identification organisée avec la victime et confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, le suspect est passé aux aveux, selon la police. Pour expliquer son comportement, il a affirmé avoir été victime d’un « maraboutage » qui influencerait ses actes envers les femmes.

La perquisition effectuée à son domicile a permis aux enquêteurs de saisir la lampe torche qui aurait servi lors de l’agression, les vêtements qu’il aurait portés cette nuit-là, ainsi que trois couteaux et deux coupe-coupe.

Au cours de son audition, le mis en cause a également reconnu avoir revendu le téléphone de la victime pour 13 000 FCFA au Marché central de Thiès. L’acheteur présumé de l’appareil a été retrouvé puis interpellé. Il est poursuivi pour recel, même s’il soutient avoir ignoré l’origine frauduleuse du téléphone.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet afin de faire toute la lumière sur cette affaire.