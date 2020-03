Kédougou : L’administration dévoile ses stratégies de riposte contre…

M Saër Ndao, le Gouverneur de la région de Kédougou était face à la presse ce lundi 16 mars 2020 à la Gouvernance de Kédougou pour divulguer quelques aspects du plan de riposte de l’administration contre le coronavirus.

L’administration prendra des mesures contre tous ceux qui violeront l’arrêté portant interdiction des attroupements de toutes sortes dans des lieux publics ou privés. Un contrôle sera effectué au niveau des frontières et partout où besoin se fera sentir pour bouter le coronavirus hors des frontières du Sénégal.

« Nous n’allons pour l’instant fermer les sites d’orpaillage, les marchés, les marchés hebdomadaires. Nous allons renforcer la sensibilisation dans ces zones. En général, ceux qui fréquentent ces lieux n’ont pas souvent accès à l’information. C’est pourquoi, nous allons installer dans ces lieux des dispositifs de sensibilisation pour permettre aux équipes médicales de donner la bonne information aux communautés En fonction de l’évolution de la maladie, nous prendrons les mesures qui s’imposent. Les forces de

défense et de sécurité feront également des patrouilles le long des frontières pour contrôler les entrées et les sorties. Nous allons collaborer avec les transporter afin qu’ils puissent à notre disposition des manifestes portant les affiliations des passagers. Cela nous permettra de localiser les passagers une fois qu’un cas se signalera dans une zone.

La brigade d’hygiène renforcera le dispositif de contrôle de l’hygiène dans les gargotes et partout où ce sera nécessaire. Tous les rassemblements sont interdits. C’est juste une interdiction temporaire le temps de voir l’évolution de la maladie » a laissé entendre M Saêr Ndao, Gouverneur de la région de Kédougou.

Il a par ailleurs invité la presse à continuer sa mission de sensibilisation des communautés afin que la maladie du coronavirus soit vaincue dans la région de Kédougou et partout ailleurs au Sénégal.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn