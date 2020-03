Le Coronavirus emporte un footballeur espagnol

C’est une triste nouvelle qui vient de frapper les footballeurs espagnols et du monde. Le jeune entraîneur d’Atlético Portada Alta, Francisco Garcia, n’est plus. Le jeune homme, à la tête de l’équipe réserve de Malaga, est emporté par l’épidémie du coronavirus qui a déjà fait une dizaine de personnes infectées dans le championnat espagnol.

« C’était un très bon garçon et un entraîneur très talentueux. Nous sommes toujours dans un état de choc, ils m’ont appelé dimanche à 19h00 pour me dire qu’il s’était stabilisé après l’avoir admis vendredi à cause du coronavirus. Et une heure plus tard, ils m’ont annoncé la mauvaise nouvelle… Je ne le crois toujours pas, je ne le crois pas, cela me semble impossible », a déclaré le président de Malaga, Pepe Bueno, à la presse espagnole.