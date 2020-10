Kédougou : Le Conseil départemental injecte encore 21 millions FCFA pour ….

Les travaux du pôle Mère-Enfant du centre de santé de Kédougou sont achevés. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée ce week-end en présence de PMC, partenaire financier, du conseil départemental et de l’ARD son bras technique.

Après avoir injecté 90 millions de nos francs pour la construction de la nouvelle maternité du centre de santé de Kédougou avec le soutien du Département de l’Isère, le conseil départemental de Kédougou renforce la prise en charge des femmes et des enfants. Cette fois-ci le conseil départemental de Kédougou a bénéficié du soutien de la société PMC pour la construction du pôle Mère-Enfant au niveau du centre de santé de Kédougou. C’est une réponse à une doléance longtemps formulée par le personnel soignant.

« Il y avait non seulement un manque de salle d’hospitalisation après couche mais surtout de bureau. Ils étaient un peu à l’étroit. Et l’ancienne maternité qui était un vieux bâtiment, on avait le choix entre démolir et reconstruire. Comme on ne voulait pas faire du vieux prêt d’un neuf, nous avons démoli cette ancienne maternité pour reconstruire. Ce qui nous a valu de soumettre ce projet à notre partenaire principal PMC, notre partenaire technique l’Agence Régionale de Développement l’a configuré et nous avons lancé le marché » a indiqué M Lesseyni Sy, président du conseil départemental de Kédougou.

Le montant dépensé pour la réalisé de cette infrastructure est de 21 millions de FCFA.

La société PMC s’est réjouie de cette belle réalisation qui non seulement traduit une volonté de l’entreprise à soutenir le développement local, joyau qui va également soulager les populations de Kédougou.

« C’est avec un grand satisfécit que je participe à l’inauguration de ce joyau offert à toute la population de Kédougou par le conseil départemental. Il faut juste signaler que cet investissement entre dans le cadre de notre Fonds d’Investissement Social et Environnemental. PMC a eu à signer un avenant dans sa convention avec l’Etat, avenant dans lequel PMC a décidé d’appuyer la région de Kédougou dans le développement économique et social d’une manière générale.

A travers cet engagement qui n’était pas obligatoire du tout. Dans cet avenant PMC s’est engagée à donner chaque année les collectivités locales que sont la commune de Tomboronkoto et le conseil départemental de Kédougou ce fonds social calculé sur la base sur chiffre d’affaire. Le montant minimum de ce fonds par année est de 450 000 dollars à injecter dans le développement économique de Kédougou » a précisé M Karamoko Seydi Bâ, superintendant de la performance sociale de PMC.

Il faut juste signaler en passant que pour l’exercice 2020, le fonds s’élève à 850 000 dollars soit environ 467 500 000 FCFA.

Au total, PMC a alloué un peu plus d’un milliard dans la région de Kédougou dans le cadre du FISE lors des trois dernières années.

Cette nouvelle réalisation permettra aux soignants du centre de santé de Kédougou de travailler dans d’excellentes conditions. Le Comité de Développement Sanitaire a saisi cette occasion pour rappeler les différents efforts consentis par le conseil départemental de Kédougou sous le magistère de M Lesseyni Sy dans le secteur de la santé.

Pour le conseil départemental de Kédougou, poser ces actes concrets n’est rien d’autre que le respect des engagements pris en 2014.

« C’est ça, le souci du conseil départemental, répondre aux aspirations des populations. Nous avons été élus par les populations, nous sommes là pour répondre aux attentes des populations. La santé et l’éducation sont les deux domaines qui ponctionnent chaque année notre budget à plus de 75%. Nous investissons énormément dans l’éducation et la santé. Nous avons aussi un partenaire qui nous comprend, qui nous accompagne, c’est PMC.A chaque fois que nous leur sollicitons pour la réalisation d’infrastructures sociales, ils nous accompagnent » a souligné M Sy

Aussi faudrait-il le rappeler que grâce au fonds d’investissement social et environnemental mis en place par PMC, le conseil départemental de Kédougou a pu réaliser plusieurs actions de sensibilisation contre le coronavirus. Indépendamment du FISE, la société PMC a contribué de fort belle manière à la lutte contre la pandémie du coronavirus dans le département de Kédougou, dans la commune de Tomboronkoto et au niveau national.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn