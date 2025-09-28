Keur Massar : La CJRS dénonce des violences contre des journalistes

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a exprimé sa « vive indignation » après des violences et intimidations subies par des professionnels des médias à Keur Massar Sud. Selon l’organisation, le maire de la commune, Mohamed Bilal Diatta, ainsi que certains de ses agents, seraient impliqués dans des actes d’entrave visant des journalistes venus couvrir une opération de déguerpissement.

La CJRS affirme que les reporters, alors qu’ils exerçaient leur mission d’information, ont été victimes de menaces, d’intimidations et d’entraves flagrantes à leur liberté de travail. « De tels agissements constituent une atteinte grave à la liberté de la presse », souligne l’organisation, rappelant que ce droit est garanti par la Constitution sénégalaise et les conventions internationales ratifiées par le pays.

Cette situation survient en outre à une date symbolique, le 28 septembre, consacrée à la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Pour la CJRS, ces incidents rappellent l’urgence de protéger la transparence, la liberté de la presse et le droit des citoyens à être informés.

Dans son communiqué, la Convention a condamné fermement ces actes qualifiés « d’inqualifiables, a interpellé les autorités pour que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées et rappelé aux élus et à leurs collaborateurs l’importance du respect du travail des journalistes.

La CJRS a aussi réaffirmé sa solidarité envers les confrères victimes et mis à disposition des reporters concernés une assistance médicale ou juridique.

Enfin, la CJRS a exhorté les acteurs politiques, institutionnels et administratifs à faire preuve de retenue et de responsabilité dans leurs rapports avec la presse. Elle assure rester mobilisée pour défendre, en toutes circonstances, la liberté et la dignité des journalistes au Sénégal.