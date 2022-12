Khalifa Sall : « Aminata Touré est avec nous dans le même combat »

Le président Macky Sall aura une forte résistance s’il se lance dans son troisième mandat. Aminata Touré vient d’obtenir un renfort de taille. Si on en croit à Khalifa Sall, leur coalition et l’ancienne première ministre ont le même combat à savoir la non-candidature du Président Macky Sall.

« Je renvois toujours le Président Macky Sall, à ses propres paroles. On m’a envoyé aujourd’hui (hier) avant je ne vienne ici un montage Tik Tok où tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar qui, durant le référendum, s’étaient engagés face aux Sénégalais, avaient tenu des propos forts. Aujourd’hui, ce sont les mêmes qui parlaient, qui disent autre chose. On les laisse à leur conscience parce que je refuse de juger les gens. Je ne m’en donne jamais le droit. Aminata Touré a dit je veux rester cohérente. J’ai vendu aux Sénégalais une non-candidature du Président Macky Sall et elle se bat avec ça. Donc, elle est avec nous dans le même combat. C’est tout ! Qu’on se parle, qu’on puisse ensemble, c’est naturel et normal », a-t-il déclaré dans les colonnes de Sud Quotidien.

« Ce qui s’est passé pendant la campagne, c’est normal. Elle était tête de liste, elle voulait gagner comme politique. C’est fini. Aujourd’hui, Aminata Touré redevient Aminata Touré femme, député à l’Assemblée nationale avec ses convictions. Si elle avait fait comme les autres, on serait tenté à lui dire qu’elle a changé. Elle est restée cohérente et conséquente. Donc, pour moi, il n’y a aucune matière à épiloguer sur son attitude présente. Elle est cohérente », précise Khalifa Sall.