Khalifa Sall : « Je ne serais rien d’autre que socialiste »

L’histoire est loin d’être terminée entre Khalifa Sall et le Parti Socialiste. Le leader Taxawu Sénégal se considère toujours comme un socialiste. « Non je suis socialiste. Pourquoi, vous trouvez ça fini. Taxawu n’est pas une partie mais une plateforme. Ce que j’ai dit est clair. Je suis militant socialiste. On m’a exclu du parti de manière irrégulière. Quand nous a exclus, Aissata Tall Sall, Barthélémy Dias, moi-même avons fait un recours auprès du tribunal. Le juge a considéré recevable notre requête. On y a mis le coude dessus. Jusqu’à présent, ce n’est pas vidé », a-t-il déclaré.

Khalifa Sall de rembobiner : « C’est ça la vérité. C’est Macky qui a aidé le Ps et la justice à mettre le coude. Nous, on a fait notre recours avec Aissata et Barthélémy. Le juge a dit que c’était recevable. Depuis lors, on a qu’à lever le coude, qu’on le revoit. Est-ce que la procédure de décision concernant notre exclusion est valide ou non ? Ce PS, je le connais. Ces textes, je les connais », conclut le leader de Yewwi.