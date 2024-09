Khalifa Sall : « Je salue la mémoire du professeur Amadou Mahtar Mbow »

Khalifa Babacar Sall a réagi suite au décès du professeur Amadou Mahtar Mbow. Sur son compte Facebook, le politicien parle d’un fervent défenseur de l’éducation et des valeurs humaines, avant de rappeler aux jeunes générations de s’inspirer de ses idées et actes.

« Je salue la mémoire du professeur Amadou Mokhtar Mbow, une figure emblématique dont l’œuvre marquera à jamais l’histoire du Sénégal et du monde. Ministre de l’éducation et de la culture, député à l’Assemblée nationale, Amadou Mokhtar Mbow a été un fervent défenseur de l’éducation, de la culture et des valeurs humaines universelles. A l’UNESCO, son leadership a ouvert la voie à des réformes profondes pour une coopération culturelle et éducative mondiale plus juste. Avec sa disparition, notre pays perd l’architecte du succès des Assises nationales, un moment décisif dans l’évolution démocratique et sociale du Sénégal. Amadou Mokhtar Mbow laisse un héritage précieux aux jeunes générations : celui de l’engagement désintéressé, de la quête de la justice et de la promotion du savoir. Ses actions et idéaux resteront une source d’inspiration pour nous tous. Qu’Allah l’accueille en son paradis », a écrit le leader du parti Taxawu Sénégal sur Facebook.