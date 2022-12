Khalifa Sall : « Je serai président de la République »

Khalifa Ababacar Sall sort de sa réserve. Le président de la coalition Taxawu Sénégal engage la conquête du pouvoir pour la présidentielle de février 2024 où il se voit vainqueur devant n’importe quel adversaire. « Inch Allah, je serai candidat et je battrais n’importe lequel des candidats. Donc, je serai président de la République », a-t-il déclaré dans l’émission Grand Format publiée dans les colonnes de Sud Quotidien.

L’ancien maire de Dakar de rajouter : « Mais parce que c’est de la politique. Nous sommes en train de nous donner les moyens de le régler. Je ne le dis pas ici. Vous oubliez que quand on me mettait en prison, j’étais responsable socialiste, j’étais membre de Benno Bokk Yaakaar, j’étais dans le pouvoir, je n’ai pas négocié. Aujourd’hui, je suis hors du pouvoir, le Ps m’a renvoyé. Je suis dans l’opposition. J’ai été écarté politiquement, je me battrais politiquement et vous savez que le contexte actuel est favorable à ce que je dis mais je ne vais rien déflorer. Ça vaut dire que de la même manière que j’ai été mis dans cette situation, nous nous battrons pour qu’une autre situation soit créée. Mais ce que je peux vous garantir, c’est que je serai candidat. »