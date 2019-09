KOLDA : Cinq ASC honorées par un fils de la localité

Vieux Diédhiou plus connu sous le nom « Maîkel » a mis la main a la patte dans l’accompagnement du sport précisément le mouvement navétane. Et c’est le quartier Bouna Kane dans la commune de kolda qui est à l’honneur. Ici, les cinq ASC du quartier viennent de recevoir des mains de Maîkel un équipement sportif composé de dossards et de ballons, selon son porte-parole du jour Elhadj Arona Anabi Diédhiou dit « Tos ». Chaque équipe de football de cette localité a reçu son lot en présence des responsables du sport, du garage, et autres notables du quartier. En sa qualité de président de la gare routière, Vieux Diédhiou ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ce geste honorable sera élargi dans les autres quartier de la ville, dans le sens d’aider la jeunesse sportive à mieux pratiquer le sport dans cette ville qui ne manque pas de talents. Les ASC bénéficiaires sont Jambaar, Bouna Plateau, ASC Bouna, Tim timol et Entente Bouna. Face à ce geste honorable et salué par tous, les responsables ont promis d’en faire bon usage. La cérémonie de remise s’est déroulée au domicile du délégué de quartier. Mamadou Sy a invité les jeunes à la solidarité et à œuvrer dans la paix pour le développement au profit de tous. Du côté de l’équipe dirigeante du garage, c’est l’Union sacrée autour de Vieux Diédhiou jugé apte dans ses initiatives pour un changement tant attendu par les populations du Fouladou.

ELHADJI MAEL COLY