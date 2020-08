Kolda : Fabouly Gaye s’érige en défenseur des cadres du fouladou

« Nous appelons les koldois à une union sacrée pour défendre nos frères qui font l’objet d’attaques de la part de gens malhonnêtes, jaloux et dangereux pour la région », a lancé Fabouly Gaye. Avant de poursuivre : « A chaque fois qu’un koldois est attaqué, mon devoir absolu, en tant que jeune cadre politique natif du Fouladou, c’est de me lever contre ces ennemis de notre région, sans même chercher à savoir ce qui les oppose aux autres». De l’avis de ce leader politique,< il est inacceptable que des gens pour des intérêts crypto-personnels, s’attaquent à nos leaders, les charges. Nous devons nous lever comme un seul homme pour les défendre». Et Fabouly Gaye d’avertir « s’ils n’ont pas de défenseurs assez solides et valables, cela va les fragiliser ». Dans le cas échéant, « ils vont se retrouver, en définitive, à la marge et sans considération et nos populations vont beaucoup souffrir. Nous devons refuser cela », a-t-il déclaré d’un ton sévère qui montre l’engagement et la détermination de l’homme a défendre ses frères koldois. Une réaction qui place Fabouly Gaye en fédérateur des forces différentes forces politiques au profit des populations.