KOLDA: La mairie décaisse 8 millions contre le coronavirus

Plus de huit millions de francs CFA, c’est la somme que la mairie de Kolda dégage pour combattre la maladie du coronavirus. Le maire Abdoulaye Bibi Baldé et son équipe ont mis la main à la poche pour appuyer les différents comités de gestion de cette épidémie. A en croire Abdoulaye Bibi Baldé, un million est destiné au comité régional de lutte, deux millions pour le comité départemental, et plus de trois millions pour achat de matériel et équipements remis aux postes de santé situés dans le périmètre communal. Ce matériel et équipements sont constitués de savons, détergents liquides, gants, masques, et autres. Une partie de cette enveloppe financière est attribuée au comité local institué par la mairie dans ce combat. Cette structure est composée de trois commissions dont une commission chargée de l’information, de l’éducation et de la sensibilisation, une commission mobilisation des ressources, et un commission santé chargé de l’information sanitaire en relation avec les services locaux de la santé. Ainsi la mairie de Kolda dans son combat contre le coronavirus, désinfecte le marché central et ses alentours, le centre commercial, et aussi le bâtiment administratif qui abrite les différents services municipaux.

ELHADJI MAEL COLY