KOLDA : L’ASC Dianké Wally vainqueur de la coupe du maire

La sixième édition de la coupe du maire de Kolda a vécu. Pour cette saison, l’ASC Dianké Wally a remporté ce prestigieux trophée organisé par le conseil municipal et les acteurs du mouvement navétane sous la houlette de Arona Anaby Diédhiou amis Ross. Victorieuse de cette finale face à une bonne formation de l’ASC Plateau, Dianké Wally a assuré à la série des tirs aux buts. Une épreuve qui a été difficile pour les joueurs du Plateau qui n’ont pas pu réussir pour faire plaisir à leurs nombreux supporters. Le match qui s’est joué au stade régional a été suivi par un public nombreux et discipliné en présence du maire Abdoulaye Bibi Baldé et de sa suite et autres invités. Dianké Wally vainqueur, a empoché la grosse enveloppe d’un million sept cent mille francs, contre un million pour le vaincu.

D’ailleurs toutes les 58 ASC de la commune ont reçu chacune ses cadeaux et subvention de la part de la mairie. Ainsi après l’ASC Moussa Molo à la dernière édition, c’est Dianké Wally qui est couronnée à la présente. Tout est bien qui finit bien au grand bonheur d’un homme : Arona Anaby Diédhiou dit Toss, cheville ouvrière de ce tournoi organisé dans un contexte particulier lié à l’existence de deux structures distinctes dans le mouvement navétane.

ELHADJI MAEL COLY