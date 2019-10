Kolda: L’ASC Renaissance sacrée championne régionale

Après un court tournoi âprement disputé, l’ASC Renaissance s’est retrouvée seule au sommet du podium. L’équipe du quarter Bantaguel a sorti en finale l’ASC Diamano par le score de deux buts à zéro. La finale de cette coupe de l’ORGAM s’est jouée au stade régional de Kolda devant les supporters des deux équipes dansant et chantant dans les tribunes et sur les gradins. Au même moment, les 22 acteurs rivalisaient d’ardeur sur la pelouse où le ballon circulait dans tous les sens. Malgré la technique et la bravoure des joueurs de l’ASC Diamano, les rouges et blancs de la Renaissance n’ont pas faibli jusqu’au coup de sifflet final. Le ministre Moussa Baldé parrain de l’événement, a été représenté par le maire de la commune de Tankanto Escale. Abdoulaye Sow a salué l’esprit de fair play qu’ont fait montre joueurs et supporters de chaque côté. Une aubaine pour les responsables de l’ORGAM dans ce championnat populaire communément appelé Navétanes

ELHADJI MAEL COLY