KOLDA : Le ministre de l’agriculture salue le patriotisme des chefs religieux face au coronavirus

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural s’est réjouis des décisions du président de la république pour contrer la maladie du coronavirus. A kolda Moussa Baldé a salué ce qu’il qualifie de patriotisme de la part des chefs religieux dans ce combat. Ces derniers ont accepté de renoncer à toute manifestation religieuse dans ce contexte de coronavirus. Le khalife général de Medina Gounas où devrait se dérouler le Daaka, est salué par Moussa Baldé pour sa grandeur d’esprit et son sens élevé dans le but de protéger et de sauver les fidèles et autres populations. Kolda partage ses frontières avec d’autres pays de la sous région, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural par ailleurs président du conseil départemental invite les populations à la vigilance et au respect des règles d’hygiène face à cette maladie. Face à la fermeture des écoles, Moussa Baldé demande aux patents de retenir les enfants à la maison et éviter qu’ils aillent se rassembler ailleurs pour autres choses. Entouré de son équipe, et du médecin chef de la région médicale, le ministre Moussa Baldé a parlé aux populations dans un langage de cris de cœur pour que tout le monde soit face à cette situation avec calme et sérénité loin d’un certain affolement.

ELHADJI MAEL COLY