KOLDA : Le nouveau préfet s’appelle Diadia Dia

Le tout nouveau préfet de Kolda s’appelle Diadia Dia. Le chef de l’exécutif départemental est installé dans nouvelles fonctions par le gouverneur de la région. M Dia remplace à ce poste M Matar Diop appelé à servir l’État à Mbacké toujours comme préfet de ce département. La cérémonie d’installation de Diadia Dia a vu la participation de plusieurs autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Ainsi le préfet sortant a reçu toutes les félicitations et remerciements des populations du Fouladou. Après quatre ans et dix mois, Matar Diop passe le témoin a Diadia Dia qui devient ainsi le 26ème préfet du département de Kolda depuis 1960. L’homme promet d’accomplir sa mission dans le rôle de l’État, et aussi dans la concertation et le dialogue.

ELHADJI MAEL COLY