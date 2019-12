KOLDA : Les enfants marchent pour le respect de leurs droits

Les enfants de Kolda ont battu le macadam a travers différentes rues et artères de la ville. A en croire Kadidiatou Bâ, c’est une marche de sensibilisation des parents et populations sur le respect scrupuleux des droits des enfants. Cette présidente des clubs d’enfants précise que jusqu’ici certaines personnes font la sourde oreille face à leurs revendications a une enfance heureuse. Et Kadidiatou Bâ d’ajouter que le Sénégal émergent passe forcément par la protection des enfants qui du reste sont les leaders de demain. De ces droits, on peut citer entre autres le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit aux loisirs, le droit à l’alimentation, mais aussi les marcheurs disent NON à l’exploitation des enfants. Pourtant, un véritable changement est consté par les enfants eux mémés sur le respect de leurs droits. La justification est de mademoiselle Fatou Sané membre de ces clubs d’enfants. » Nous avons constaté un léger mieux sur le respect de nos droits. Ce qui signifie que notre cri de cœur est bien perçu par certains parents ». Malgré tout, les enfants ne baissent pas la garde. C’est dire que la sensibilisation continue son bonhomme de chemin jusqu’à satisfaction au plus haut degré. D’ailleurs cette manifestation s’inscrit dans la commémoration des 30 ans de la CDE. A signaler que cette marche initiée par l’équipe de Moussa Bâ du PACOPE, en collaboration avec le Centre Conseil Adolescents (CCA), est chapeautée par le Comité Départemental de Protection de l’Enfant (CDPE) présidé par le préfet du département de Kolda.

ELHADJI MAEL COLY