KOLDA : L’ODCAV assure la protection de l’environnement

Un corps sain dans un environnement sain, voilà une assertion bien appliquée par la jeunesse de Kolda. Et c’est l’ODCAV qui en fait la démonstration.

L’organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) a fait un investissement humain à l’esplanade de l’ancienne gare routière. Il s’agit d’une vaste opération de nettoiement de cette place publique qui accueillait du monde à tout instant. Aujourd’hui, une insalubrité notoire a envahi les lieux, faisant de cette place un endroit où la vie est impossible à cause des flaques d’eau, des ordures de tout genre, et surtout l’odeur nauséabonde qui s’y dégage toutes les minutes. Ici, l’air est complètement pollué et la respiration des personnes est entrecoupée à chaque passage. Ainsi à la place des pouvoirs publics, l’ODCAV de Kolda a cherché a rendre à cet endroit son lustre d’antan. Les jeunes garçons et filles membres de cette structure se sont donnés rendez-vous ce matin sur les lieux pour cette opération à caractère citoyen. Un geste hautement salué par les populations surtout les vendeuses et vendeurs du marché aux poissons situé à proximité. D’autres activités comme le reboisement sont aussi à l’actif.

ELHADJI MAEL COLY