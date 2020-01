La commune rurale de Médina Chérif réclame un lycée d’enseignement général pour mieux lutter contre les mariages et grossesses précoces. C’est du moins la volonté du maire de la localité. Mamadou Gano trouve anormal que les enfants élèves fassent des kilomètres pour s’inscrire et étudier dans un lycée loin de leur commune où ils ont eu le BFEM les ouvrant les portes de l’enseignement secondaire. Ainsi loin de leurs parents, ces élèves surtout les filles sont exposées aux risques de grossesses et mariages précoces avec leur corollaire l’abandon des classes. C’est pourquoi le maire porte la parole des populations pour exiger l’érection du CEM de Médina Chérif en lycée pour permettre aux enfants scolaires d’étudier jusqu’après le baccalauréat. Et Mamadou Gano de renseigner que dans cette commune rurale, il y’a 29 écoles élémentaires qui enregistre un nombre important d’apprenants. D’ailleurs, dans ces écoles on note encore la présence de salles de classes en abris provisoires. A côté de ces abris provisoires, la commune compte un nombre insuffisant d’enseignants pour prendre correctement en charge l’éducation scolaire de ces nombreux enfants. Autant de difficultés qui plombent le système éducatif dans cette commune qui s’étend sur 410 km2 et partage ses frontières avec la Gambie et les deux Guinées. Face à ces difficultés, le conseil municipal a fait des délibérations permettant à la municipalité d’agir dans la réhabilitation de certaines salles de classes et octroi de fournitures scolaires. Ainsi le maire parle d’investir sur ces enfants et adultes, futurs cadres qui prendront en charge le développement de toute cette commune minée aussi par l’enclavement.

ELHADJI MAEL COLY