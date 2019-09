KOLDA : Un ancien arbitre devenu coach d’ASC

Il s’appelle Boubacar Koulibaly, comme c’est de lui qu’il s’agit, embrasse le métier d’entraîneur de football. Après six ans de sifflet avec comme statut Arbitre de district, Boubacar Koulibaly a rangé le sifflet et sa tenue noire dans les armoires. Objectif, se jeter dans le football avec le cachet d’entraîneur. Une reconversion gagnante pour l’équipe de football qui engage cet homme. Et justement, c’est l’ASC Endam du quartier Gadapara qui s’attache les de Boubacar Koulibaly. Ainsi de son statut d’ancien arbitre, et une connaissance des lois du sport foot, les joueurs de l’ASC Endam sont avertis d’un certain nombre de bons comportements surtout sur l’aire de jeu en plein match. Une longueur d’avance pour les joueurs de Koulibaly qui commettent moins d’anti jeux et montrent toujours la bonne voie pour éviter le mauvais comportement. D’ailleurs, cette ASC Endam a toujours remporté le trophée d’équipe fair play. Dans l’équipe comme dans le quartier, les lois du sport foot sont vulgarisées et enseignées à tous. A ce stade, Boubacar Koulibaly est l’épicentre du football dans un quartier où il existe beaucoup de talents cachés. A l’endroit des arbitres dans ce championnat populaire communément appelé Navetanes, le message de l’homme est clair : rester toujours neutre, être près des actions, avoir une bonne condition physique et une bonne connaissance des lois du football. « Un arbitre n’est pas un gendarme sur le terrain » a dit Boubacar Koulibaly. En sa qualité d’enseignant maître formateur à l’école d’application Abdoulaye Diallo, M Koulibaly fait conjuguer l’enseignement et le sport aux temps normaux

ELHADJI MAEL COLY