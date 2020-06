Kolda : Un vent violent a fait des dégâts dans la ville

ELHADJI MAEL COLY

Un vent assez violent a soufflé dans la capitale du Fouladou. Dans la ville de kolda, ce vent a fait beaucoup de dégâts matériels. Des toitures d’habitation sont emportées par ce vent qui a déracinés par endroit des arbres fruitiers et sauvage le long de certaines routes comme celle du quartier Kemo en partance sur Sedhiou. Dans la commune, plusieurs quartier ont eu des désagréments. Dans les quartier comme Snthiang Idrissa, Bouna Kane, Sikilo Nord, Sinthiang Gadapara,Hiléle et autres, des zinc de maisons ou cuisine, des clôtures en mur ou en palissades sont détruits par le vent accompagné dune pluie qui a fait plus d’une dizaine de millimètres de quantité d’eau. Face à cette situation, ce les menuisiers, les maçons et les charpentiers qui se frottent les mains. Ces différents ouvriers sont solliciter ça et là pour la réparation des dégâts enregistrés.