Kolda : Des femmes envahissent la préfecture pour réclamer des vivres

ELHADJI MAEL COLY

Dans la commune de Kolda, des grincements de dents continuent de plus belle autour de la distribution des vivres destinés aux populations vulnérables impactées par le Covid 19. Ici des centaines de femmes ont envahi les locaux de la préfecture pour réclamer leurs parts sur les denrées alimentaires. Devant la porte principale d’entrée et le long du mur, ces femmes venues de différents quartier de la commune ont manifesté leur désarroi face à la manière par laquelle les vivres ont été distribués. Pour Coumba Mballo, elles ont été trahies par les différents délégués de quartier qui les avaient enrôlées. Mais à l’arrivée renseigne la dame Mballo, toutes ces femmes n’ont rien eu pour la simple raison que leurs noms ne figurent pas sur les homologuées. D’autres par contre n’ont pas dit tout été enregistrées par les comités de ciblage. Au moment que ces femmes réclamaient devant la préfecture, d’autres femmes en groupes plus forts, montraient leur colère dans un rassemblement à l’arbre Moussa Molo. Toutes ces femmes de kolda veulent aussi recevoir des vivres comme leurs homologues des autres ménages bénéficiaires.. Ainsi à la préfecture, une réunion subite est organisée par les autorités en séance d’explication ponctuée par des jeux de labyrinthes aux yeux de ces femmes dont la plupart est analphabète et d’âge différent.