Korité 2022 : le message de paix d’Abdou Karim Sall et des Imams de Mbao

La majeure partie des sénégalais ont célébré la fête de l’Aïd el Fitr communément appelé à Korite. À l’instar des autres communes, Mbao n’a pas dérogé à la règle. Dans toutes les mosquées de la commune visitées par Xibaaru, c’était l’effervescence. Les fidèles ont répondu présents en masse pour célébrer la sunna du prophète Muhamed (PSL).

C’est dans la Grande Mosquée de Grand Mbao que le maire de Mbao et non moins ministre de l’environnement et du développement durable a effectué cette prière. A la tête d’une forte délégation, Abdou Karim Sall, a fait une brève déclaration après la prière dirigée par l’imam Ratib Mour Thiaw en présence des notables, responsables politiques et coutumiers de Mbao.

« Nous rendons grâce au tout puissant après ce mois béni de Ramadan. Ce jour coïncide avec notre première sortie en tant que maire de Mbao. En ce sens, nous présentons nos meilleurs vœux à toute la population de la commune en ce jour symbolique. Je tire deux leçons du khutba de l’Imam, qui colle à l’actualité. Dans la première partie de son discours il est revenu sur l’importance de dire la vérité. Le mensonge est devenu un véritable problème de société. D’ailleurs il fait partie des plus grands pêchés. Nous devons dire la vérité et l’Imam y a fortement insisté », déclare le ministre.

« Dans la seconde partie de son discours, l’Imam est revenu sur nos relations avec nos parents (…). Nous rendons encore grâce à Dieu et prions pour la paix dans la commune de Mbao et dans tout le Sénégal », conclut Abdou Karim Sall qui rassure l’Imam de la grande mosquée de Grand Mbao sur la situation de la morgue.

A Keur Mbaye Fall, la mosquée de Dall Diam était aussi le lieu de convergence des musulmans. Sur place, la prière a été dirigée par l’Imam Aboubacar Ka. Après la prière des deux rakkas, il a délivré un message de paix en perspective des prochaines élections législatives. Il a invité les politiciens à éviter tout acte de violence. « Nous sommes tous détenteurs de carte d’électeur. Allons dans les urnes et choisissons la personne pour qui nous allons voter en toute tranquilité », conseille le religieux.

Avant d’inviter les électeurs à prendre exemple sur les Français. « Les occidentaux ont voté récemment et aucun coup de feu n’a été tiré », rajoute-t-il. L’imam se veut clair : « Si ce pays brûle, personne n’y échappera ». Aboubacar Ka a invité les femmes à éviter tout comportement qui pourrait dériver leur mœurs.

Aliou Ngom pour Xibaaru