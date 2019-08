Krepin Diatta, le futur talent sénégalais en Europe ?

Krepin Diatta a tout connu la saison passée. L’attaquant sénégalais de 20 ans, né en 1999, a fait une première saison pleine avec le Club Brugge l’année dernière avec 2 buts et 5 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Très intéressant dans un couloir, l’ancien de Sarpsborg (Norvège), capable d’évoluer à droite mais surtout à gauche, s’est clairement imposé comme un jeune talent en devenir du côté de la Jupiler Pro League. Ses bonnes prestations avec le Club Brugge lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la sélection ou Aliou Cissé, le sélectionneur, l’a convoqué dans le groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations. Résultat, le jeune ailier, né au Sénégal, a assisté sur le banc au sacre de l’Algérie et donc du titre de vice-champion d’Afrique remporté par les Lions de la Teranga. Élu meilleur jeune joueur de la CAN 2019, Diatta est désormais attendu au tournant pour confirmer tous les espoirs placés en lui et déjà sa bonne côte sur le marché des transferts où on l’évalue à 7 millions d’euro déjà.

Au sein du Club Brugge, Diatta peut compter sur une équipe intéressante et renforcée par quelques recrues de poids sur le mercato. Par exemple, le club belge a enregistré l’arrivée de Simon Mignolet pour renforcer les cages du club. Le portier de Liverpool, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec les Reds, apportera son expérience dans cette formation. Mais ce n’est pas tout puisque Simon Deli (27 ans), Odilon Kossounou (18 ans), Federico Ricca (24 ans), Amadou Sagna (20 ans, Sénégalais) ou encore David Okereke (21 ans) sont arrivés pour garnir les rangs de la formation. Avec Krepin Diatta et Amadou Sagna, le club belge mise sur les jeunes pépites sénégalaises à développer et polir afin de récupérer, à l’avenir, un retour sur investissement des plus intéressants. Amadou Sagna débarque en provenance du Sénégal mais peu de statistiques sont disponibles pour analyser ses prestations. Toutefois, le jeune international U20 a déjà inscrit 4 buts en 9 petites apparitions avec les Lions de la Téranga de sa catégorie d’âge, lui qui peut jouer à gauche ou à droite.

Probablement motivé à rejoindre Brugge avec la présence de son coéquipier dans les rangs de l’équipe, Sagna débarque dans une formation qui mise pas mal sur les jeunes joueurs. Comme le démontre cette étude sur le championnat de Belgique, l’écurie belge fait partie des équipes qui offrent le plus leur chance aux jeunes joueurs de la formation. En moyenne chaque jeune joueur adolescent (donc de moins de 18 ans) dispose de 24 apparitions en championnat sur les dix dernières années. 5 joueurs comptent d’ailleurs 100 matchs ou plus à leur actif malgré leur jeune âge.

Les deux joueurs sénégalais ont donc rejoint une formation qui souhaite miser sur l’avenir et qui ne regarde pas l’âge avant d’aligner un joueur sur la feuille de match. Un point positif pour promouvoir le vivier présent au Sénégal et les jeunes joueurs de qualité présents dans le pays.